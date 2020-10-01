GÜNCELLEME - Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclisi üyeleri, HDP İl Genel Meclisi üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin ikametinde, Belediye Başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında terör örgütü PKK tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.