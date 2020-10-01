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GÜNCELLEME - Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı

KARS HABERLERİ  | 01.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında Kars Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da bulunduğu öğrenildi - Gözaltına alınan şüpheliler Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi DETAY EKLENDİ

Kars'ta, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclisi üyeleri, HDP İl Genel Meclisi üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin ikametinde, Belediye Başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında terör örgütü PKK tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca örgütün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, örgütün kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri arasında "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek" bulunuyor.

- Kars Belediyesi ve HDP İl Başkanlığındaki arama tamamlandı

Operasyon kapsamında Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kars Belediyesi ve HDP İl Başkanlığında arama yapıldı.

Evinde gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cengiz Anlı HDP İl Başkanlığı binasına getirildi. Anlı'nın nezaretinde yapılan aramada çeşitli materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 19 şüpheli Kars Harakani Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kars Belediyesi ve HDP İl Başkanlığı binasında yapılan arama da sona erdi.

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Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
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Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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