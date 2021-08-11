GÜNCELLEME - Kars'ta çıkan hortum evlerde hasar oluşturdu

Kars'ın Halefoğlu köyünde çıkan hortum, birçok evde hasara neden oldu.

Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl merkezine bağlı Halefoğlu köyünde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Çok sayıda evin hasar gördüğü köyde vatandaşlar, hortum anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Evi hasar gören Fevzi Nebioğlu, köyün dışında hortum oluştuğunu belirterek, "Hortum daha sonra köye doğru geldi. Evimiz, ahırımız hasar gördü." diye konuştu.

- Ekipler bölgede inceleme yaptı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri de köyde inceleme yaptı.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, vatandaşlarla görüşme yaptıktan sonra AA muhabirine, köyde hasar tespit çalışmasına başlayacaklarını söyledi.

Zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ayğan, "Hızlı bir şekilde hasar tespiti yapacağız, devletimizin uygun görmüş olduğu acil yardımları zarar görenlere ulaştıracağız." dedi.

Köy muhtarı Rahmi Nebioğlu da hortumun köydeki ev ve ahırlara zarar verdiğini anlattı.

Destek beklediklerini dile getiren Nebioğlu, "Hortum, köyde yaklaşık yarım saat sürdü. 52 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Vatandaşlar olarak çok panikledik. Bazı evlerin içindeki malzemeleri götürdü, bazı vatandaşların hayvanlarını da götürdü." ifadelerini kullandı.

