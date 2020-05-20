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GÜNCELLEME - Kars'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan kadın öldü

KARS HABERLERİ  | 20.05.2020 18:08 | Son Güncelleme

Sarıkamış'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti YARALANAN KADININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Köroğlu köyünde Aslan ve Yurt aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Sema Aslan (35) 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aslan, Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı.

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