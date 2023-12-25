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Kars'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurdu

25.12.2023 08:05 | Son Güncelleme:
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kars'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurdu

Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.

Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.

KARS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kağızmanlı Hıfzı Yurdunda kalan öğrencilerin besin zehirlenmesi şüphesiyle yurt idaresine başvurduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerimizin Kağızman Devlet Hastanesine intikalleri sağlanmıştır. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadırlar. Besin zehirlenmesi şüphesi ile ilgili gerekli numuneler alınmıştır, yetkili kamu kuruluşları tarafından incelemeler devam etmektedir."

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