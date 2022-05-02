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GÜNCELLEME - Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

02.05.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden, Selma ve Oktay Altun'un 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışının etkili olmasıyla eve gönderildi.

Kuzenleri saat 17.00 sularında dönünce Tarık'ın eve gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine yaklaşık 500 kişi, 100 traktör ile arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarında bir sonuç alamayan köy halkı, durumu yetkililere bildirdi. AFAD ve jandarma ekipleri ile UMKE personeli ve köy korucuları arama çalışması başlattı.

Kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları otlatırken iki gruba ayrıldıklarını söyledi.

"Biz büyükbaş hayvanları getirirken danaları da küçük kuzenlerim getiriyordu." diyen Reşo Altun, şöyle konuştu:

"Köye döndüğümüzde küçük kuzenlerime yardım etmek için yanlarına gittim, Tarık'ın eve gitmediğini öğrendim. Bunun üzerine aramaya başladım, babam ve amcamı aradım. Saat 17.00'den beri haber alınamıyor. Hava biraz sisliydi, yağmur da şiddetli yağınca yolunu kaybetmiş olabilir."

Termal kameraların da kullanıldığı arama çalışmalarına gece ara veren ekipler, sabah saatlerinde de faaliyetlerini sürdürdü.

Bölgeye gelen komandolar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de arama faaliyetlerine destek veriyor.

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