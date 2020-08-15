GÜNCELLEME - Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışmasına ara verildi

AFAD ekipleri, çocukların suyun üstünde en son görüldüğü alanda botla arama yaparken, çalışmalara arama kurtarma köpeği "Eros", "Şov" ile iz takip köpeği "Atak" da katılıyor. İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Piknik yapan çocuklardan Serhat Çilkasit, arkadaşlarını uyarmalarına rağmen çayın derin alanlarına doğru ilerlediklerini ifade ederek, "Suyun bu kısmına girdiler, ben yapma yapma dedim, şakalaşıyorlardı, suyun şu kısımlarına kadar geldiler, buralarda durdular en son biraz bağırdım sonra benle Kadir yola doğru çıktık, bazılarını çağırdık, gelip onlarda polise haber verdiler, en son birinin kafasını ileride gördüm ondan sonra daha hiç göremedim." dedi.

Suda kaybolan Ömercan Dalga'nın kardeşi Kadir Dalga da suda şakalaştıklarını belirterek, "Ben orada yemeği pişiriyordum. Serhat, Ömer bir de Ozan Suya girdiler, Serhat fazla ileri gitmedi, Ömer, Ozan'ı oraya kadar götürdü, şakalaşıyorlardı. Ozan derinliğe doğru gitti, Ömer de arkasından koştu ikisi birlikte girdi Ömer'i hiç görmedim, sonra Ozan kafasını çıkardı ağzına falan su geliyordu sonra da görünmediler. " diye konuştu.

