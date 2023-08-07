Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Mustafa Emre'nin kullandığı 34 LJ 746 plakalı minibüs, Kastamonu Taşköprü kara yolunun 5. kilometresinde, yoldan çıkarak şarampoldeki ağaçlara çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Emre, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.