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Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

AA AA
23.12.2024 09:29
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Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 23 Aralık Pazartesi

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