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GÜNCELLEME - Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

27.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'da memurları taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 18 kişi yaralandı.

Daday ilçesinde çalışan memurların bulunduğu Taner Okudan idaresindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, Kastamonu-Daday kara yolu 5. kilometrede, Oğuzhan Akpınaroğlu'nun kullandığı 31 SN 088 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen otobüsün yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarpması nedeniyle duvar ile bahçedeki ağaçlardan bazıları yıkıldı.

Kazada biri ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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