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GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

26.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamını yitiren otomobildeki çiftin 8 gün önce evlendikleri, balayından döndükleri öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Samsun yönüne seyreden Hüseyin Etçi yönetimindeki 06 DE 9797 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Hayrettin Özgül'ün kullandığı 28 ABE 309 plakalı otobüsle çarpıştı.

Sürücü Etçi ile otomobildeki eşi Miray Sane Etçi, kaza yerinde hayatını kaybetti, otobüs şoförü Özgül ile araçtaki 15 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Etçi çiftinin 18 Haziran'da Sinop'un Boyabat ilçesinde evlendikleri, balayından döndükleri öğrenildi.

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trafik kazası Kastamonu

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