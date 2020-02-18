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GÜNCELLEME - Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi

MUĞLA HABERLERİ  | 18.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

Birbirlerinden şikayetçi olan yolcular emniyetten serbest bırakıldı EMNİYET SÜRECİ EKLENDİ

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, kalkış hazırlığı yapan uçakta kavga eden ve polis nezaretinde uçaktan indirilen iki yolcu, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, 09.45'teki İstanbul seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazırlık yaptı. İşlemlerin ardından yolcular uçağa alındı.

Kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi.

Uçak 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı.

İfadeleri alınan ve birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenilen yolcular, daha sonra serbest bırakıldı.

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Bodrum Kavga Milas-Bodrum Havalimanı Muğla Tartışma THY Uçak

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