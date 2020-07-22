GÜNCELLEME - Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 200 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü suyunun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, polis ve jandarma ekipleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dalgıç polisler ve gönüllülerin, botlar, su altı görüntüleme cihazları, drone, helikopter, iz takip köpekleri desteğiyle aylardır sürdürdüğü arama çalışmaları özellikle genç kızın en son görüldüğü Dinar Deresi'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresi ile bu derenin su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin tüm teknik imkanları da kullanarak 200 gündür sürdürdüğü çalışmalara rağmen genç kıza ulaşılamayınca bir süre önce teknik imkanlarla su altında yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

Baraj üzeri ve viyadük çevresi ile Dinar Deresi kıyılarında yoğunlaştırılan çalışmalara rağmen Doku'ya ulaşılamayınca, ailesinin de talebi üzerine İçişleri Bakanlığının talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen tahliye edilmesi kararlaştırıldı.