GÜNCELLEME - Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 6'ncı gününde de sonuç alınamadı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli Emine Nur Ayhan'ın bulunması için Yeşilırmak Nehri'nde yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timinin katıldığı aramalara, havanın kararmasıyla ara verildi.

İl Jandarma Komutanlığına ait kadavra ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Öte yandan, çocuğun kaybolduğu gün tişörtünün bulunduğu bölgede bugün su yüzüne çıkan pijamaya da ulaşıldı. Ailesi, pijamanın Ayhan'a ait olduğunu belirledi.

​​​​​​​Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Emine Nur Ayhan'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

