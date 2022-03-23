GÜNCELLEME - Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan çocuk tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan çocuk tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Meydanı'nda, tanımadığı 2 kişiyi farklı yerlerde bıçakla yaralayıp kaçan F.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri F.S'yi (17), saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan F.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, bıçakla yaralanan A.B. ve S.K'nin hastanede tedavisi sürüyor.



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