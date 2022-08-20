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GÜNCELLEME - Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli tutuklandı

20.08.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de telefonda kendini savcı, polis olarak tanıtıp, 2 kişinin yaklaşık 910 bin lira değerinde altın ve dövizini dolandıran şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, V.C. (22), telefonla aradığı ve terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını söylediği 2 kişiye, 910 bin lira değerindeki altın ve dövizlerini poşet içerisinde yönlendirdiği yere bıraktırdı.

Altın ve dövizleri alan V.C'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntüleri inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Mersin'de olduğu belirlenen V.C. gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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