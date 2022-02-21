GÜNCELLEME - Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 50 kilogram inşaat demiri ve 20 metre bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin O.D, E.A. ve F.T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

