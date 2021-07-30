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GÜNCELLEME - Kayseri'de baraj gölüne giren 2'si çocuk 3 kişi kayboldu

30.07.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYBOLANLARIN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan 2'si kız çocuğu 3 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Melikgazi ilçesindeki baraj kıyısına aileleriyle pikniğe giden kız çocukları H.M. (10) ve S.A. (16), girdikleri gölde gözden kayboldu.

Çocukların yakını A.T. (28) de kurtarma amacıyla girdiği gölde kaybolunca diğer aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar ile kadını arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3,5 saattir süren çalışmaları, aileler de yakından takip ediyor.

Ailelere destek için olay yerine gelen Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Seyyid Abdulkadir Tümtürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, baraj gölünde şu anda ciddi bir rüzgar ve akıntı olduğunu söyledi.

Ailelerin şokta olduğunu anlatan Tümtürk, "Suda şu anda 3 kişi bulunuyor. İki çocuğun suya girmesinden sonra onları kurtarmak için üçüncü kişi suya giriyor. İlgili bütün birimler şu anda burada, bekliyoruz." diye konuştu.

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