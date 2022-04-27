GÜNCELLEME - Kayseri'de boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı bölgelerde kurulan boks makinelerinden 16 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalle aralarındaki market ve bakkalların önünde kurulu boks makinelerinin para kutularından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli E.Y. (31) yakalandı.

Farklı makinelerden 16 bin lira çaldığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yüzünü maskeyle kapatan E.Y'nin levyeyle bir makineyi açmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.



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