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GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet zanlısı tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.03.2020 20:41 | Son Güncelleme

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin yakaladığı cinayet zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.K, aralarında önceden husumet bulunan C.O'yu dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Becen Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek yaraladı.

Şüpheli kaçarken, C.O. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

C.O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yakaladığı şüpheli M.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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