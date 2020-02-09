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GÜNCELLEME - Kayseri'de eğitime kar engeli

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.02.2020 22:11 | Son Güncelleme

İKİ İLÇE İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME ARA VERİLMESİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve bazı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiğini bildirdi.

Engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirten Günaydın, diğer ilçelerdeki durumun kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Şubat Pazartesi aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle ERÜ'de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıklamıştı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler, sosyal medyadan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a gülümseten mesajlar göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
kar engeli Kayseri

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Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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