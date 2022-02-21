GÜNCELLEME - Kayseri'de eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İddiaya göre, Aşık Seyrani Mahallesi'nde yaşayan M.A. (52) ile eşi F.A. (44) arasında dün akşam bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.A, kocasını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.A'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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