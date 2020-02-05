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GÜNCELLEME - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

Zanlılardan 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları ve Kayseri'de gizlendikleri iddia edilen, aralarında ihraç edilmiş öğretmen ve polislerin de bulunduğu 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyası ayrılan bir zanlı ise İstanbul'a gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kayseri Operasyon Tutuklama

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Kocasinan
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Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Pamuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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