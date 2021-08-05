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GÜNCELLEME - Kayseri'de FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlarına operasyon: 4 gözaltı

05.08.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3 kişi ise ev hapsine çarptırıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamları oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, öğretmen ve farklı meslek gruplarından 4 kadın zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3 kişi ise ev hapsine çarptırıldı.

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