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GÜNCELLEME - Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

03.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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