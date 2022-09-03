GÜNCELLEME - Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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