YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

BABANIN CESEDİNE ULAŞILMASI EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi.

Akıntıya kapılan baba ve çocuklarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindekiler, kıyıya vuran Eyüp ve Azra'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Baba İsmail Çoban'ın cesedi ise Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.

Vali Şehmus Günaydın, olay yerine gelerek aileye başsağlığı diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

"Yeşil altın"da hasat dönemi başladı

"Yeşil altın"da hasat dönemi başladı

Konya, Karaman ve Niğde'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Konya, Karaman ve Niğde'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:05
Sabah
05:40
Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:48
Yatsı
21:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

İYİ Parti İl Başkanı Ataman Oldu

İYİ Parti İl Başkanı Ataman Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.