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GÜNCELLEME - Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

08.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Parmak izi çalışması sonucu kimliği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çalınan mazotun alındığı tespit edilen bir ikamette yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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