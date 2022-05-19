GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 45. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden çok sayıda ekip, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Yangında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz