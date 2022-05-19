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GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü

19.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 45. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden çok sayıda ekip, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Yangında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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