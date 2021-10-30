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GÜNCELLEME - Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

30.10.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin müstakil evde başından vurularak ağır yaralandığı olayda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta müstakil bir evde O.A, B.B.Ö. T.B. ve M.F.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, tabancayla açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

O.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, T.B, B.B.Ö. ve M.F.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

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