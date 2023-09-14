YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü

Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü

14.09.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de genç bir kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kayseri'de silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü

Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık bir hafta önce ayrıldığı erkek arkadaşı G.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Nevşehir'in Avanos ilçesinde saklandığı ikamette gözaltına alındı.

G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan E.Ç'nin cenazesi, otopsiden sonra yakınları tarafından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü.

Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından E.Ç'nin naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’daAtatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Kocaeli'de yakalanan cinayet şüphelisinin deposunda mühimmat ve el bombası bulunduKocaeli'de yakalanan cinayet şüphelisinin deposunda mühimmat ve el bombası bulundu
Iğdır’da metruk binalar yıkılıyorIğdır’da metruk binalar yıkılıyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Eylül Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:11
Öğle
12:39
İkindi
16:11
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Perşembe

Alper eczanesi
Melikgazi
Sarigül eczanesi
Kocasinan
Ela eczanesi
Melikgazi
Meltem eczanesi
Talas
Alçilar eczanesi
Kocasinan
Çiftlik eczanesi
Kocasinan
Soylu eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.