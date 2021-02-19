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GÜNCELLEME - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı

19.02.2021 20:58 | Son Güncelleme:
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ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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