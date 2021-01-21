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GÜNCELLEME - Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi: 3 gözaltı

21.01.2021 18:20 | Son Güncelleme:
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KİLİS (AA) - Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küplüce köyünde durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 81 cep telefonu, 3 şarj başlığı ile kablosu ve 3 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E, N.K. ve H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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