YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. GÜNCELLEME - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCELLEME - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı

12.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 22 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.N. ve A.N'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 22 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.E, M.N. ve A.N. gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ve A.N. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildiİtalya'dan gelen uzmanlar Kilis'te zeytinyağı üreticilerine eğitim verildi
Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"
GÜNCELLEME - Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdiGÜNCELLEME - Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:09
Sabah
05:39
Öğle
12:42
İkindi
16:27
Akşam
19:34
Yatsı
20:58
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.