GÜNCELLEME - Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, N.K. arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Mithat T'nin (71) Seyifli köyündeki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K. yanında getirdiği tüfekle Mithat T'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mithat T. ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çalış köyü yakınlarında yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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