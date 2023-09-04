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Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

04.09.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halil Mücahit hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Abdullah Halil Mücahit (33) idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mücahit kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan eşi Merve Kantaş Mücahit'in (26) tedavisi sürüyor.

Sivas Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Abdullah Halil Mücahit'in cenazesi, hasta morgundaki işlemin ardından memleketinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İfadesi için Balışeyh İlçe Emniyet Amirliğine götürülen tır sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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trafik kazası Kırıkkale Balışeyh

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