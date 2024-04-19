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Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı

AA AA
19.04.2024 13:46
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Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden Halit Karasu idaresindeki Metro Turizm'e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

Sürücünün de yer aldığı 11 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Ekipler, otobüsü devrildiği yerden kaldımaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü kaza

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