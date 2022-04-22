GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki "dolandırıcılık" soruşturmasında kooperatif satış görevlisi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, çiftçilerden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan tarım kooperatifi satış görevlisi tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir kooperatifin satış mağazası görevlisi ve Kofçaz Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi G.G. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, çiftçilerden yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladığı, 60-70 çiftçiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen G.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

G.G. savcılık sorgusundan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İlçede, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında G.G. tarafından usulsüz şekilde banka ve kooperatife borçlandırıldıklarını ileri süren bazı çiftçiler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

