YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki "dolandırıcılık" soruşturmasında kooperatif satış görevlisi tutuklandı

GÜNCELLEME - Kırklareli'ndeki "dolandırıcılık" soruşturmasında kooperatif satış görevlisi tutuklandı

22.04.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, çiftçilerden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan tarım kooperatifi satış görevlisi tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir kooperatifin satış mağazası görevlisi ve Kofçaz Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi G.G. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, çiftçilerden yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladığı, 60-70 çiftçiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen G.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

G.G. savcılık sorgusundan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İlçede, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında G.G. tarafından usulsüz şekilde banka ve kooperatife borçlandırıldıklarını ileri süren bazı çiftçiler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyorKırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandıİstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Düzce'de pres makinesine sıkışan işçi öldüDüzce'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:14
Öğle
13:15
İkindi
17:02
Akşam
20:06
Yatsı
21:35
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Şaşırtan görüntüler! Şangay’da insanlar üst üste kalıyor

Şaşırtan görüntüler! Şangay’da insanlar üst üste kalıyor

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.