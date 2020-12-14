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GÜNCELLEME - Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi

HATAY HABERLERİ  | 14.12.2020 14:09 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi

Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist, adliyeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı tespit edildi.

Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi."

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan terörist C.G, geniş güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.

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