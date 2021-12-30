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  4. GÜNCELLEME - Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

GÜNCELLEME - Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da sağanak etkili oluyor

30.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez'de binanın çatısının uçması sonucu 4 araçta hasar oluştu - Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı, araçlar yolda kaldı - Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin: - "Antalya merkezde metrekareye 115, Döşemealtı'nda 147,8, Kepez'de 131, Kemer'de 139,6 kilogram yağış düştü" YAĞIŞ RAKAMLARI GÜNCELLENDİ, GELİŞMELER EKLENDİ

Meteorolojinin merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin, tüm birimleriyle teyakkuzda olduğu bildirildi. Ekiplerin, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışma yürüttüğü ifade edildi.

- Kepez'de uçan çatı, otoparktaki araçların üzerine düştü

Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi 2184 Sokak'ta üç katlı binanın çatısı uçtu. Çatıyla birlikte evin duvar parçaları ve klima motorunun da, otoparktaki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan, Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı'nda dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşların, dalgalarla fotoğraf çektirmeye çalıştığı görüldü.

DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, taşkın riski bulunan Boğaçay, Çandır, Karaman, Sarısu ile Kemer'deki Göynük ve Ağva çaylarında incelemelerde bulundu.

Kırmızı kod verilen bölgelerde akarsu ve dere yataklarında yatak kapasitelerinin mevcut debiyi geçirmeye uygun olduğunu belirten Coşkun, tüm şubelerdeki ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığını bildirdi.

- "Kemer'de metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış bekliyoruz"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte, sağanağın öğleden sonra artarak devam edeceğini belirtti.

Yarın öğle saatlerine kadar şiddetli yağış beklediklerini anlatan Gültekin, "Antalya merkezde metrekareye 115, Döşemealtı'nda 147,8, Kepez'de 131, Kemer'de 139,6 kilogram yağış düştü. Rüzgarın yön değiştirmesiyle şiddetli yağış Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerine kayacak. Kemer bölgesinde metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gültekin, Saklıkent Kayak Merkezi'nde de Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin de güney kısmında yağışların etkili olacağını ifade etti.

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