YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. GÜNCELLEME - Kırşehir'de dünürünü öldürüp iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kırşehir'de dünürünü öldürüp iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

30.10.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, silahlı kavgada dünürünü öldürüp iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çukurçayır Mahallesi'nde dün, dünürler arasındaki silahlı kavgada A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldürdüğü, eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç'yi (41) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

R.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Neşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyorNeşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:32
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Akgül Eczanesi
Merkez
Gülver Eczanesi
Merkez
Emrah Eczanesi
Kaman
Mucur Eczanesi
Mucur
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.