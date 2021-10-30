GÜNCELLEME - Kırşehir'de dünürünü öldürüp iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, silahlı kavgada dünürünü öldürüp iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çukurçayır Mahallesi'nde dün, dünürler arasındaki silahlı kavgada A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldürdüğü, eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç'yi (41) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

R.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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