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Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

12.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.S, D.O.Ç ve E.C.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.D ve N.M.İ, adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Önceki gün, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-12 operasyonları kapsamında, "0850"li numaralar üzerinden iletişim kuran, "TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına" yönelik hizmet verdiklerini ve arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğunu söyleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli İstanbul ve Yalova'da yakalanarak Kırşehir'e getirilmişti.

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