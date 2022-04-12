GÜNCELLEME - "Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Düzce'de dernek kurarak "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla vergi adı altında PKK/KCK'ya para topladıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden, aralarında HDP Akçakoca ve Cumayeri İlçe Başkanlarının da olduğu 4'ü cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılıkça "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Nisan'da Düzce ve İstanbul'da yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklama talebine aykırı olduğu belirtilen adli kontrol kararlarına, Başsavcılıkça itiraz edileceği kaydedildi.

- Valilik açıklaması

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şüphelilerin örgüt adına topladıkları paraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine giderek doğrudan örgüt mensuplarına bizzat teslim ettiklerinin tespit edildiği, jandarmanın istihbarata dayalı uzun soluklu çalışmaları neticesinde örgüte para aktarımının kesildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütüne finans sağlayan 16 şüpheli ile ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonucunda mahkemeye sevk edilen şüphelilerden HDP Akçakoca ve Cumayeri İlçe Başkanlarının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, terörle mücadele, terörizmin finansmanı ve PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

- Soruşturma

Soruşturma kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına giden ve buradan Düzce'ye görevlendirilen örgüte müzahir kişilerin, "sözde Kobani'ye yardım kampanyası" ile kente Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, inşaat işçileri, diğer işçi ve vatandaşlardan "tehdit, baskı, cebir ve şiddet yoluyla 2015 yılı ve sonrasında vergi adı altında terör örgütü adına para topladığı" tespit edilmişti.

Şüphelilerin, örgüt adına yaptıkları sözde vergilendirme faaliyetlerini legal zeminde daha rahat yürütebilmek için KARDER Derneği'ni kurdukları, toplanan paraların şüphelilerce Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Van'da örgütün Irak-Hakurk-Kaniras bölgesinde sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren örgüt mensuplarına elden teslim edildiği belirlenmiş, bunun üzerine ekiplerce operasyon başlatılmıştı.

Düzce ve İstanbul'da 4 Nisan'da gözaltına alınan 16 şüphelinin araç, ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlara da el konulmuştu.

