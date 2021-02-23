GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 9 ilde "konteyner dolandırıcılığı" iddiasıyla yakalanan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verdikleri ilanla 31 ilde 88 kişiyi konteyner satışı bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli merkezli 9 ilde internet sitelerine verilen ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri belirleyen polis, Kocaeli ve 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 40 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi.

Öte yandan, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili daha önce gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerin, konteyner almak isteyen kişileri kapora, konteyner ve nakliye bedeli adı altında yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

