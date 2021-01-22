GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürülen zanlılardan "mahrem abi" konumundaki sivil şüpheli tutuklandı, 6 eski askeri okul öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 4 eski askeri okul öğrencisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 3'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.