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Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

10.03.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli 3 ilde, evlerden yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık olaylarını bir şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce, Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25'i kadın 41 şüpheli yakalandı.

Ayrıca aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda, Kocaeli, İstanbul, Samsun ve Bursa'da 35 evden çalındığı belirlenen yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası ile 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2'si kurusıkı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 169 çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ikişerli ya da üçerli gruplar halinde dolaştıkları ve kilitlenmeyen kapıları özel aparatlarla açarak evlere girdikleri tespit edildi.

Evleri dağıtmadan sadece para ya da altın arayan zanlıların, hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmadan dışarı çıktıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şebekesindeki bazı kadınların, kucaklarında bebekleriyle polis araçlarına bindikleri görüldü.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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