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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

21.10.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 14 Ekim'deki eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

PKK/YPG/YPJ üyesi oldukları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden sözde "kadın komutan" H.H. ile M.K. ve Ö.Ö. tutuklandı, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

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