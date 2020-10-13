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GÜNCELLEME - Kocaeli ve İstanbul'da kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 18:13 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Kocaeli ve İstanbul'da kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'daki kuyumculardan altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerindeki bazı kuyumculardan altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmit'te yakalanan şüpheliler A.Y. ve H.İ'nin, İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerindeki 2 kuyumcudan da hırsızlık yaptığı belirlendi.

Yaklaşık 100 bin liralık altın çaldıkları tespit edilen şüphelilerden A.Y'nin benzer suçlardan 25, H.İ'nin de 6 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

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