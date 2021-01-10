YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GÜNCELLEME - Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

10.01.2021 20:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta gerçekleştirilen otomobil hırsızlığının şüphelisi H.İ.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri, H.İ.U'yu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

İstanbul'da 25 Eylül 2020'de yapılan bir otomobil hırsızlığının da faili olduğu belirlenen şüphelinin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan, Darıca'da çalınan otomobil, İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşen uçağın denizin altındaki görüntüleriDüşen uçağın denizin altındaki görüntüleri
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:13
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Umut Eczanesi
Izmit
Aile Eczanesi
Izmit
Say Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Hande Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Hilal Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Kocaeli’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek

Kocaeli’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek

Maçın ardından

Maçın ardından

Darıca’da ekipler su baskınlarına karşı teyakkuzda

Darıca’da ekipler su baskınlarına karşı teyakkuzda

Büyükşehir kiracılarına 21 milyonluk destek

Büyükşehir kiracılarına 21 milyonluk destek

İzmit Belediyesi, 2020 yılında 7 bin 250 ton atık topladı

İzmit Belediyesi, 2020 yılında 7 bin 250 ton atık topladı

İzmit Belediyesi, 2020 yılında 7 bin 250 ton atık topladı

İzmit Belediyesi, 2020 yılında 7 bin 250 ton atık topladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.