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Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

23.04.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini uyuduğu sırada bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde'de ailesiyle ikamet eden E.T. (29), anne ve babası evde olmadığı sırada uyuyan ağabeyi M.C.T'yi (32) henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı.

Elinde bıçakla evden çıkarak üzeri kanlı şekilde yaklaşık 1 kilometre yürüyen E.T. yolda karşılaştığı polislere teslim oldu.

Şüphelinin cinayeti işlediğini söylemesi üzerine eve giden ekipler M.C.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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