GÜNCELLEME - Kocaeli'de alabora olan tekneden düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi.

Dün palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde arkadaşıyla denize açılan ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ve balıkçı teknelerinin katılımıyla arama yapıldı. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığınca havadan da destek verildi.

Bölgeye gelen Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İsmail B'nin yakınlarının da bölgede endişeli bekleyişi sürüyor.

Havanın kararmasından dolayı ara verilen arama çalışmalarına, yarın sabah yeniden başlanacak.

Dün Mesut K. ile İsmail B, palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.



