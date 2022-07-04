GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Balçık Mahallesi 3244 Sokak'taki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında, işçilerden İbrahim Şentepe yüzünden hafif yaralandı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdüğü yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.



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