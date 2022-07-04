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GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

04.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında bir iş yeri personeli hafif yaralandı YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ VE YARALI BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Balçık Mahallesi 3244 Sokak'taki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında, işçilerden İbrahim Şentepe yüzünden hafif yaralandı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdüğü yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

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yangın boya

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